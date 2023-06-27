Россияне завезли на территорию республики большую часть ядерных вооружений, предназначенных для передачи стране, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, Лукашенко рассказал о ситуации с ядерным оружием во время торжественной церемонии вручения погон генералам.

Белорусский лидер отметил, что публикации в европейских СМИ о переводе бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию с целью охраны ядерных вооружений не соответствуют действительности.

«Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет», - подчеркнул Лукашенко.

Базу, на которой располагаются соответствующие системы и боеприпасы к ним, охраняют россияне и белорусы, заметил глава республики. Он добавил, что большая часть ядерных вооружений уже завезена на территорию страны.

Президент уточнил, что в рамках проекта идет совместная работа. В настоящее время обслуживанием устройств занимаются российские специалисты, белорусы только помогают им.