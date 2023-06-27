Соратник Кадырова рассказал о звонках командиров «Вагнера» в день мятежа

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов рассказал, что командиры частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» звонили ему в день мятежа и просили не стрелять. Свой комментарий по ситуации руководитель спецназа «Ахмат» опубликовал в Telegram-канале.

Он утверждает, что подобные просьбы передавались через чеченских бойцов.

«Когда мы прибыли в обозначенное место и начали готовиться к штурму, через моих бойцов и знакомых сразу начали на меня выходить разного уровня командиры ЧВК "Вагнер", которые говорили, что им не нужно боестолкновение с нами, просили нас подождать и не стрелять», — написал Алаудинов.

В свою очередь чеченские военнослужащие, по словам командира «Ахмата», были готовы в любой момент выполнить приказ.

До этого Кадыров заявил, что причиной военного мятежа стали надменность и амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.