СМИ: Генсеку НАТО продлят полномочия на год

Полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга с высокой долей вероятности будут продлены еще на год, пишут обозреватели Александра Бжозовски и Орели Пунье в статье для портала Euractiv.

Авторы статьи напомнили, что Столтенберг находится у руля НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий продлевался дважды - после окончания срока мандата и после начала спецоперации на Украине.

По данным обозревателей, причинами нового продления стали такие факторы, как отсутствие консенсуса между лидерами западных стран по кандидатуре нового генсека и тяжелая ситуация на Украине.

«Во время шторма менять капитана небезопасно», - подчеркнул один из опрошенных авторами статьи экспертов.