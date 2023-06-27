$84.66+0.5892.30+0.80

СМИ: Генсеку НАТО продлят полномочия на год

Полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга с высокой долей вероятности будут продлены еще на год, пишут обозреватели Александра Бжозовски и Орели Пунье в статье для портала Euractiv.

Авторы статьи напомнили, что Столтенберг находится у руля НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий продлевался дважды - после окончания срока мандата и после начала спецоперации на Украине.

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены

По данным обозревателей, причинами нового продления стали такие факторы, как отсутствие консенсуса между лидерами западных стран по кандидатуре нового генсека и тяжелая ситуация на Украине.

«Во время шторма менять капитана небезопасно», - подчеркнул один из опрошенных авторами статьи экспертов.

Репутация Столтенберга на Западе очень высока, констатировали аналитики. Они уточнили, что главе альянса ставят в заслугу разумное поведение при эвакуации войск НАТО из Афганистана, взвешенную политику по Украине, умение лавировать между политическими силами.

2