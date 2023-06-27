Кадыров: диверсанты попытались ворваться в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики предотвратили попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов тщательно продумывают способы противодействия противнику, благодаря чему удается эффективно решать боевые задачи в направлении белгородских сел Щетиновка и Богун-Городок.

«Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров рассказал, что Агуев и Делимханов собрали всю необходимую разведывательную информацию и «накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности».

В начале июня в Минобороны РФ заявили о срыве попытки ВСУ вторгнуться в белгородский город Шебекино и устроить там теракт.

Военные рассказали, что ВСУ в составе двух мотопехотных рот с танками попытались вторгнуться в Белгородскую область в районе пункта пропуска «Шебекино».