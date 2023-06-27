Лукашенко рассказал, угрожает ли приход ЧВК «Вагнер» Белоруссии

Лукашенко: бояться прихода бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию нечего, держим ухо востро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет причин бояться бойцов ЧВК "Вагнер. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным, говоря о передает Telegram-канал агентства "БелТА".
Как рассказал Лукашенко, в данный момент много разговоров о том, что силы ЧВК будут размещены в республике.
"Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим", - сказал он, отметив, что Белоруссия хочет получить от них важный и бесценный военный опыт. "Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 26 июня заявил, что бойцы ЧВК смогут подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами либо вернуться домой к родным и близким. Путин добавил, что те, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию.