Путин: с начала контрнаступления Киев потерял 259 танков
С момента начала контрнаступления Украины Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными.
Глава государства отметил, что только на Ореховском направлении, которое Киев сейчас считает основным, противник за семь суток потерял 280 единиц техники. В их числе — 41 танк.
Напомним, что 4 июня о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием резервов заявил президент России Владимир Путин. В Минобороны РФ подчеркивали, что российским войскам удалось отразить ряд атак Киева, а ВСУ понесли большие потери в боевой технике и живой силе.
22 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытались вести наступление в течение 16 дней и сейчас снизили темп. Несмотря на это, у Киева еще остались силы для ведения боевых действий и украинские власти планируют их продолжать.
Путин рассказал, сколько власти заплатили ЧВК «Вагнер» за годВоенные новости17 минут назад29