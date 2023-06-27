Путин: с начала контрнаступления Киев потерял 259 танков

С момента начала контрнаступления Украины Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными.

Глава государства отметил, что только на Ореховском направлении, которое Киев сейчас считает основным, противник за семь суток потерял 280 единиц техники. В их числе — 41 танк.

Напомним, что 4 июня о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием резервов заявил президент России Владимир Путин. В Минобороны РФ подчеркивали, что российским войскам удалось отразить ряд атак Киева, а ВСУ понесли большие потери в боевой технике и живой силе.