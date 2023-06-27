Глава МВД Польши пообещал Украине «миллионы патронов»
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польская полиция поставит украинским коллегам «тысячи пулеметов и миллионы патронов». Об этом сообщает Polsat TV.
Такое заявление Каминьский сделал во время встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.
Польский министр подчеркнул, что в боевых действиях участвуют не только Вооруженные силы Украины (ВСУ), но также очень большая группа офицеров, подчиненных министру внутренних дел.
«Это бойцы Нацгвардии, полицейские, пограничники, которые формируют штурмовые бригады И именно этим формированиям мы будем помогать очень конкретным образом. Оружие на данном этапе самое главное», - сказал Каминьский.
Также он пообещал предоставить санитарный поезд, который будет забирать раненых силовиков из Львова.
Ранее Каминьский сообщил, что Варшава отправила в Молдавию большой груз с оружием, боеприпасами и снаряжением для местной полиции.
Для доставки груза потребовались два самолета Hercules и четыре самолета CASA.
Каминьский объяснил поставки оружия тем, что «противостоящая попыткам внутренней дестабилизации» Молдавия нуждается в поддержке ЕС.
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