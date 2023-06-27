Глава МВД Польши пообещал Украине «миллионы патронов»

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польская полиция поставит украинским коллегам «тысячи пулеметов и миллионы патронов». Об этом сообщает Polsat TV.

Такое заявление Каминьский сделал во время встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.

Польский министр подчеркнул, что в боевых действиях участвуют не только Вооруженные силы Украины (ВСУ), но также очень большая группа офицеров, подчиненных министру внутренних дел.

«Это бойцы Нацгвардии, полицейские, пограничники, которые формируют штурмовые бригады И именно этим формированиям мы будем помогать очень конкретным образом. Оружие на данном этапе самое главное», - сказал Каминьский.

Также он пообещал предоставить санитарный поезд, который будет забирать раненых силовиков из Львова.

Ранее Каминьский сообщил, что Варшава отправила в Молдавию большой груз с оружием, боеприпасами и снаряжением для местной полиции.

Для доставки груза потребовались два самолета Hercules и четыре самолета CASA.