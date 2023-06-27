Росгвардия получит танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», заявил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, вопрос их передачи уже обсуждался с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Будем вводить в Росгвардию тяжелые вооружения, танки, — цитирует агентство Золотова.
Руководитель ведомства также отметил грамотные действия своих подчиненных во время попытки мятежа вагнеровцев. Он уточнил, что в целях предотвращения кровопролития росгвардейцы действовали совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и МЧС.
Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» будет направлена в подразделения Вооруженных сил России. В Минобороны заявили, что в настоящее время ведутся подготовительные мероприятия по ее передаче.