МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком направлении одну боевую машину пехоты Bradley и до 115 военнослужащих. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - заявил Конашенков.
По его словам, в районе Работино Запорожской области также была пресечена деятельность одной группы украинских диверсантов.