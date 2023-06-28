Минобороны заявило о поражении пункта дислокации командного состава бригады ВСУ

«В районах населённых пунктов Предтечено и Весёлое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ», — уточняется в сводке Минобороны России.