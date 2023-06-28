Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что противник предпринял попытки атак силами до мотопехотной роты каждая в районе Времевского выступа в направлении населенного пунка Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР).
Наступления ВСУ отражали военнослужащие группировки «Восток» с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
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