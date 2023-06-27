Сбор военных и силовиков у Кремля сняли на видео

Сбор представителей военных и силовых ведомств у стен Кремля в Москве сняли на видео. Кадры во вторник, 27 июля, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как сотрудники силовых ведомств выстраиваются в колонну возле Манежа для прохода на территорию Кремля, а уже внутри стоят на Соборной площади, распределившись по ведомствам.