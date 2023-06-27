Сбор военных и силовиков у Кремля сняли на видео
Сбор представителей военных и силовых ведомств у стен Кремля в Москве сняли на видео. Кадры во вторник, 27 июля, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
На кадрах видно, как сотрудники силовых ведомств выстраиваются в колонну возле Манежа для прохода на территорию Кремля, а уже внутри стоят на Соборной площади, распределившись по ведомствам.
Официальных анонсов каких-либо мероприятий с президентом России Владимиром Путиным не было. Некоторые Telegram-каналы пишут, что глава государства выступит на крыльце Грановитой палаты.
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