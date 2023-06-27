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Военная хроника сообщила о массированном ракетном ударе по Украине

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о массированном ракетном ударе по Украине.

Стало известно о массированном ракетном ударе по Украине
© РИА Новости

В том числе появилась информация о взрывах на объектах украинской армии в Кременчуге, Сумах и Кривом Роге.

«Судя по всему, активно летит по складам с вооружением и военной техникой, необходимыми украинской армии для контрнаступления», — пишет Военная хроника.

Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской и Николаевской областях.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области.