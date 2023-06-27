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Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО

Сегодня наблюдается очередная волна расширения Североатлантического альянса, блок наращивает потенциал своих членов, находящихся в непосредственной близости от границ России и Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО
© Российская Газета

"Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран - членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией - демонстрация силы", - отметил глава республики.

Он также обратил внимание на попытки Запада ввести в заблуждение относительно своих реальных планов и намерений.

"Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей - и опять с Запада", - заявил Лукашенко.

А попытки урегулировать проблемы дипломатическим путем там зазывают "дипломатической имитацией", указал президент Беларуси, добавив, что "цена этой "имитации" - сотни тысяч человеческих жизней".