Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО

Сегодня наблюдается очередная волна расширения Североатлантического альянса, блок наращивает потенциал своих членов, находящихся в непосредственной близости от границ России и Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

© Российская Газета

"Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран - членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией - демонстрация силы", - отметил глава республики.

Он также обратил внимание на попытки Запада ввести в заблуждение относительно своих реальных планов и намерений.

"Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей - и опять с Запада", - заявил Лукашенко.