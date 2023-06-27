Лукашенко рассказал о провокациях на границе со странами НАТО

«Сегодня мы отчётливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ… Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей», — цитирует его «СБ.Беларусь сегодня».