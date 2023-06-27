Лукашенко заявил о наличии технических возможностей для противостояния угрозе с Запада

Угроза с Запада нависает над Белоруссией, и у Минска есть технические возможности для борьбы с ней. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
По его словам, нынешнее поколение проходит свое испытание на прочность.
"Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем", - приводит его слова агентство БелТА.
"А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - подчеркнул Лукашенко.