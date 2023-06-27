Лукашенко сообщил о приведении армии в полную боевую готовность 24 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» в России он распорядился привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Об этом он рассказал во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщает БелТА.

Глава государства признался, что ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, как и остальным гражданам Белоруссии. Он считает, что белорусы приняли их близко к сердцу.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — добавил он.

Напомним, что в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Атака началась после того, как глава компании Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям ЧВК. Почти сразу же эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Одна из его колонн двигалась к Москве. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и дальнейшей деэскалации.