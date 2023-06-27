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Лукашенко заявил, что на фоне событий в России армия приведена в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

Лукашенко: на фоне событий в России армия приведена в полную боевую готовность
© РИА Новости

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа.

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