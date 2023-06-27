Тайвань будет уничтожать самолеты и корабли ВС КНР при входе в 12-мильную зону

Вооруженные силы Тайваня будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая, если они войдут в 12-мильную зону (около 22,2 километра) возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан, которого цитирует ТАСС.

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По его словам, после того, как летательные аппараты или корабли НОАК пресекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, ВС острова пристально следят за их дальнейшими действиями.

Представитель Минобороны предупредил, что Тайвань быстро нанесет удар для защиты национальной безопасности, если Народно-освободительная армии Китая продолжит игнорировать предупреждения.

24 июня оборонное ведомство острова зафиксировало приближение к Тайваню 5 кораблей и 19 летательных аппаратов НОАК. Минимум восемь воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и приблизились к морским районам в 24 милях от побережья острова.