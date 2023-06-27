Российские войска уничтожили колонны ВСУ под Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска уничтожили колонну с личным составом и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе районе населенного пункта Верхнекаменское, на юго-западе города Кременная.

По словам Марочко, ликвидированная колонна должна была заменить позиции ВС Украины в районе населенного пункта Белогоровка. Украинские подразделения, находящиеся там, получили приказ от командования задержаться на позициях на неопределенное время, рассказал подполковник.

Ранее Марочко сообщил, что силы России прорвали оборону ВС Украины на Купянском направлении. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.