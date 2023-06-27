Стало известно о прорыве линии обороны ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сказал военный.

С его слов также стало известно, Российская армия добилась успехов на северо-востоке Купянска, а украинская сторона понесла потери юго-восточнее этого населенного пункта.