Описана уникальность тяжелых гусеничных вездеходов "Витязь"

Многоцелевой вездеход ДТ-10ПМ "Витязь" передан Министерству обороны досрочно. Поставка осуществлена согласно ранее подписанному контракту.

© Российская Газета

Сообщается, что машиностроительная компания "Витязь"концерна "Уралвагонзавод"полностью выполнила свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа. "Витязи" используются как классические вездеходы для перевозки личного состава и необходимых армейцам грузов. А также как база для размещения различных вооружений.

Видео дня

Этот чудо-тягач появился в 1980-х. Предпосылкой к созданию подобного рода техники стало отсутствие в стране вездеходов, способных перевозить большие грузы в условиях крайне низких температур, тем самым сдерживая освоение территорий крайнего севера. Автором идеи и главным конструктором вездеходов семейства "Витязь" стал ветеран Великой Отечественной войны Константин Владимирович Осколков. Работать над проектом он начал на рубеже 1960/1970 годов.

Одной из главных проблем при создании "Витязя" стало создание поворотно-сцепного устройства, которое обеспечивало бы распределение усилий между двумя модулями и передавало бы тягу на второе звено. Известно, что разработка только этого узла заняла два года.

Первые же ходовые испытания экспериментального вездехода показали, что для подобного рода машин просто не существует препятствий. Когда работы над проектом были завершены, на свет появился не имеющий аналогов в мире тяжелый гусеничный вездеход, способный перевозить грузы весом до 30 тонн в условиях полного бездорожья и даже по воде. За его разработку и освоение главный конструктор К.В. Осколков был награжден орденом Ленина. А для производства "Витязей" был построен специальный завод.

Что можно сказать об этом тягаче? Он - один из немногих, способных работать круглогодично и передвигаться по самой труднодоступной местности в условиях бездорожья, болот, снежной целины и распутицы. Машины могут преодолеть вплавь водные преграды, препятствия высотой до 1,5 м и рвы шириной до 4 м. При этом они имеют низкое давление на грунт (до 0,3 кг/см²).

Оба звена машины соединены специальным поворотно-сцепным устройством с гидроцилиндрами, благодаря чему возможен поворот и складывание звеньев в вертикальной плоскости. "Витязь" оснащен широкими резино-металлическими гусеницами, которые позволяют технике быть устойчивой на мягком грунте. На болоте или воде они выполняют функцию гребного винта.