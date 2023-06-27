Австралия отказалась поставлять Киеву бронеавтомобили

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что отказал Киеву в поставке бронированных автомобилей Hawkei и БТР Bushmaster, поскольку они не помогут украинским солдатам на поле боя. Соответствующее заявление глава правительства сделал во вторник.

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"У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <...> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне", - указал Альбанезе.

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Он также отметил, что, даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять "оборудование, которое не обеспечит наилучший результат" на поле боя.

С аналогичным мнением выступил во вторник и министр обороны Австралии Ричард Марлз, заявивший, что Киев обратился к Канберре с "перечнем того, что, по мнению ВСУ, поможет что-то изменить на поле боя".

"Мы проработали с ними, глубоко задумавшись о том, какая именно помощь сможет изменить ситуацию к лучшему, <...> и понимание этого легло в основу пакета помощи, о котором мы объявили вчера [26 июня 2023 года]", - сказал Марлз, добавив, что передача бронированных автомобилей Hawkei, запрошенных ранее Украиной у Австралии, "была сопряжена с определенными проблемами".

Он подчеркнул, что власти Австралии "уже поставили довольно значительное количество БТР Bushmaster на Украину" и в рамках нового пакета помощи предусмотрели другое "оборудование, способное изменить ситуацию к лучшему".

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Австралии 90 новых бронированных автомобилей Hawkei и потребовала увеличить объем поставок БТР Bushmaster. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи со своим австралийским коллегой на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Резников сообщил, что стороны достигли "неофициальной договоренности относительно расширения военной помощи Киеву и машины Hawkei были номером один в списке требований".