Мобилизация: последние новости на сегодня 27 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 июня 2023, в материале «Рамблера».

В Ростовской области добровольцев и контрактников хотят освободить от уплаты транспортного налога

В Ростовской области добровольцев и контрактников, которые несут службу в рамках специальной военной операции, хотят освободить от уплаты транспортного налога, сообщает rostovnadonu.bezformata.com.

Соответствующий проект закона внес в Заксобрание региона губернатор Василий Голубев. Предполагается, что данная мера будет предоставляться за налоговые периоды 2021-2023 годов. Сегодня от уплаты транспортного налога освобождены мобилизованные граждане и члены их семей.

Документ будет рассмотрен депутатами области 29 июня.

«Ведомости»: с банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в СВО

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой планируется гасить военную ипотеку погибших в ходе специальной военной операции «Росвоенипотекой», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Как ожидается, в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих его обязательства по ипотечному договору будут погашаться «Росвоенипотекой» - подведомственной структурой Министерства обороны, а не банками.

По данным издания, документ подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрении депутатов.

Российские военные сбили два украинских истребителя в зоне СВО

Военнослужащие России сбили два истребителя украинских Вооруженных сил в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает «Лента.ру».

Расчет самоходной зенитной установки ЗУ-23 нанес огонь по боевым самолетам Украины. Их ликвидацию подтвердил объективный контроль.