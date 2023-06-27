Спецоперация на Украине 27 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 июня 2023 года.

В США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор оценил потери украинской армии в ходе контрнаступления в 15 тысяч человек, сообщает «Лента.ру»

По его словам, глава России Владимир Путин ранее говорил о потере 13 тысяч бойцов.

«Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества», — сообщил эксперт.

Он указал на то, что после того, как солдаты РФ отразят контратаки Вооруженных сил России, то перейдут в ответное наступление, которое закончится поражением Киева. Это станет концом для украинских солдат.

Рогов предупредил о попытке ВСУ срезать Времевской выступ

Вооруженные силы Украины пытаются срезать Времевской выступ на Запорожском направлении, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, на участке идут тяжелые бои, украинские солдаты четыре раза пытались атаковать российские позиции, однако атаки были отбиты.

Как отметил политик, если интенсивность сохранится, то высока вероятность того, что Киеву удастся срезать Времевской выступ.

Военный аналитик спрогнозировал сроки попыток наступления ВСУ

Украинская армия будет наступать еще полторы–две недели, до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщают «Известия» со ссылкой на военного аналитика Владислава Шурыгина.

По его словам, затем Вооруженные силы Украины начнут экономить свои резервы, поскольку технику и вооружение они не получают — «им дали все, что могли». Как указал эксперт, спустя три недели наступления у Киева отсутствуют возможности для того, чтобы мощно наступать на одном направлении.