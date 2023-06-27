В США раскрыли подробности о состоянии артиллерии ВСУ

Западная артиллерия, поставленная на Украину , начинает изнашиваться. Все больше орудий выходит из строя, пишет журнал Foreign Policy.

В США раскрыли подробности о состоянии артиллерии, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ), и отметили, что срочность отправки нового оружия возросла из-за износа артиллерии. Необходимые запасы боеприпасов также «стали критически низкими».

Ранее сообщалось, что США предоставят Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писаола, что ими могут оснастить танки Abrams. При этом Белый дом обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы.