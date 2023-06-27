В США раскрыли подробности о состоянии артиллерии ВСУ
Западная артиллерия, поставленная на Украину, начинает изнашиваться. Все больше орудий выходит из строя, пишет журнал Foreign Policy.
В США раскрыли подробности о состоянии артиллерии, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ), и отметили, что срочность отправки нового оружия возросла из-за износа артиллерии. Необходимые запасы боеприпасов также «стали критически низкими».
Бывший спецсоветник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс подчеркнул, что особой эффективностью обладают усовершенствованные боеприпасы двойного назначения.
«Поэтому для выполнения целей нужно стрелять гораздо меньшим количеством снарядов», — заявил он.
Ранее сообщалось, что США предоставят Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писаола, что ими могут оснастить танки Abrams. При этом Белый дом обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы.