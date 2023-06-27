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В Запорожье предупредили о попытке ВСУ срезать Времевской выступ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Вооруженных сил Украины (ВСУ) срезать Времевской выступ на запорожском направлении.

В Запорожье предупредили о попытке ВСУ срезать Времевской выступ
© РИА Новости

По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, отражены четыре атаки украинских военных на Ровнополь, противник находится не только на ближайших подступах, но и в самих населенных пунктах Ровнополь, Макаровка и Левадное.

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевской выступ», — отметил Рогов.

Чиновник добавил, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, российские военные находятся в активной обороне, продолжаются артиллерийские дуэли.

Ранее Рогов сообщил о скором истощении резервов ВСУ на запорожском направлении. По его словам, резервов украинской армии может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.

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