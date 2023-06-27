Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Вооруженных сил Украины (ВСУ) срезать Времевской выступ на запорожском направлении.

По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, отражены четыре атаки украинских военных на Ровнополь, противник находится не только на ближайших подступах, но и в самих населенных пунктах Ровнополь, Макаровка и Левадное.

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевской выступ», — отметил Рогов.

Чиновник добавил, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, российские военные находятся в активной обороне, продолжаются артиллерийские дуэли.