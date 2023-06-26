В Бундесвере удивились словам Писториуса о размещении военных в Литве

Заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о планах разместить в Литве дополнительно 4 тыс. немецких военнослужащих вызвало удивление у солдат и офицеров, рассказал в интервью RND руководитель Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер. Об этом пишет ТАСС.

«Бундесвер заявление Бориса Писториуса застало врасплох», - отметил Вюстнер.

Глава организации пояснил, что властям Литвы и Бундесверу предстоит приложить значительные усилия к тому, чтобы реализовать приказ министра обороны.

В частности, в рамках реализации планов по долгосрочному размещению военнослужащих в прибалтийской республике предстоит решить массу концептуальных вопросов.

Среди них, отметил Вюстнер, нехватка техники, необходимость структурных изменений, анализ морально-психологических и других аспектов перемещения.