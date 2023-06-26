В США не стали оценивать влияние мятежа «Вагнер» на ход СВО

Вашингтон считает, что пока преждевременно давать оценку влиянию вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России на ход СВО на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит «РИА Новости».

«На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить применительно к данному вопросу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Миллер сообщил, что США не знают, где на данный момент находится лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.