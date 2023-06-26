В США не стали оценивать влияние мятежа «Вагнер» на ход СВО
Вашингтон считает, что пока преждевременно давать оценку влиянию вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России на ход СВО на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит «РИА Новости».
«На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить применительно к данному вопросу», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также Миллер сообщил, что США не знают, где на данный момент находится лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону. Глава формирования Евгений Пригожин требовал встречи с главой Минобороны и Генштаба. Путин обещал наказать всех участников вооруженного мятежа, назвав произошедшее предательством и ударом в спину. Вечером в субботу Пригожин и Лукашенко достигли договоренностей, «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону, а их глава направился в Белоруссию.