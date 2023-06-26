Путин рассказал о цели мятежа

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, каких целей хотели добиться участники вооруженного мятежа, организованного главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Текст выступления Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Киев и мятежники хотели, чтобы российские солдаты убивали друг друга. По его мнению, к этому также стремились их западные покровители.

«Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», — подчеркнул глава государства.