Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" три варианта действий

Во время своего обращения президент России Владимир Путин поблагодарил членов группы «Вагнер», которые не пошли на кровопролитие.

Президент выразил благодарность тем бойцам «Вагнера», которые «остановились у последней черты» и не пошли на кровопролитие. Кроме того, он также заявил, что большинство из них являются патриотами, которых пытались «использовать в тёмную».