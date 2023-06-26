Командир «Ахмата» рассказал об опасном сближении с ЧВК «Вагнер»

Некоторые подразделения спецназа «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, сблизились с силами ЧВК «Вагнер» на расстояние 500-700 метров, они ждали приказа Минобороны РФ и не начинали активных действий. Об этом рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

«Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе мы уже готовы были к любому исходу событий», — сообщил Алаутдинов.

Он подчеркнул, что руководство Минобороны попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что была надежда разрешение ситуации мирным путем. Командир «Ахмата» выразил радость, что столкновения не произошло, но тем не менее, указал он, чеченские бойцы выполнили бы приказ, который бы им отдало командование.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия главы ЧВК «ударом в спину». Он предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Бойцы чеченского «Ахмата» въехали в Ростов-на-Дону вечером 24 июня.