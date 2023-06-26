США выделят Киеву крупный пакет военной помощи

Соединенные Штаты во вторник, 27 июня, официально объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Общая стоимость вооружений и военной техники, отправляемой украинским военным, составит $500 млн, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в пакет войдут 25 бронетранспортеров Stryker и 30 бронемашин Bradley. Они будут направлены с тем, чтобы заменить технику, утраченную Украиной в ходе контрнаступления.

Кроме того, украинским военным будут направлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, разнообразные противотанковые средства, ракеты для ЗРК Patriot.

Автор статьи подчеркнул, что ранее США направили Украине 40 пакетов военной помощи на общую сумму свыше $40 млрд.

Ранее о намерениях Вашингтона направить военную помощь рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.