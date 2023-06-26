Российские Су-27 перехватили британские истребители над Черным морем
Два российских Су-27 перехватили и сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. Сообщение об этом и кадры произошедшего опубликовало у себя в Telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что британские самолеты приближались к госгранице России.
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот», — говорится в посте.
Кадры, прикрепленные к нему, были сделаны из кабины одного из Су-27. На них можно увидеть летящие самолеты с надписью Royal Air Force — ВВС Великобритании.
В Минобороны РФ указали, что после сопровождения британских истребителей Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения российских границ допущено не было.