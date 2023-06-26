Два российских Су-27 перехватили и сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. Сообщение об этом и кадры произошедшего опубликовало у себя в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что британские самолеты приближались к госгранице России.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот», — говорится в посте.

Кадры, прикрепленные к нему, были сделаны из кабины одного из Су-27. На них можно увидеть летящие самолеты с надписью Royal Air Force — ВВС Великобритании.