В Минобороны Великобритании высказались о перехвате самолетов российскими Су-27

Российские самолеты над Черным морем при приближении самолетов британских ВВС действовали «в безопасной и профессиональной манере». Об этом заявил представитель Минобороны (МО) Великобритании, передает Sky News.

По данным телеканала, в понедельник, 26 июня, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли «обычную операцию» в международном воздушном пространстве над Черным морем. На их перехват выдвинулись российские Су-27.

«Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере», — высказались в Минобороны.