Франция впервые провела испытания гиперзвукового V-MAX

Франция в понедельник впервые провела испытания прототипа гиперзвукового управляемого боевого блока V-MAX. Об этом сообщило издание Challenges.

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«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что след после пролета боевого блока можно было заметить в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков.

Аппарат разработала компания ArianeGroup при поддержке Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). Блок способен развивать скорость более 6000 километров в час. Для его запуска специально создали стартовую площадку на полигоне в Бискароссе.

Ранее в июне газета The Daily Telegraph писала, что компания MBDA достигла предварительной договоренности с ФРГ, Италией, Нидерландами и Францией о создании в течение ближайших трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия.