МИД Украины назвал причину медленного контрнаступления ВСУ

Глава Министерства иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба назвал причиной медленного продвижения контрнаступления необходимость разминировать территории. Об этом итальянский политик рассказал по итогам Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге, передает Sky TG24.

«Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы», — сказал Таяни.

По его словам, Кулеба пояснил, что перед движением ВСУ нужно проводить разминирование территорий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что промедление Запада с поставками Киеву вооружения позволило Вооруженным силам России подготовить линию обороны, из-за чего украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов.