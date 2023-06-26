Уоллес: ракеты Storm Shadow повлияли на ход военных действий на Украине

МО Британии: ракеты Storm Shadow повлияли на ход военных действий на Украине
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном Киеву повлияли на боевые действия в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя. Они оказали воздействие на Российскую армию», — сказал Уоллес.
Ранее Уоллес считает, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что на самом деле в ближайшее время этого не произойдет. Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Уоллес сослался на сохраняющиеся разногласия между членами альянса. Он сказал, что НАТО, как и ЕС, не должно повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина.
Уоллес добавил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» с Украиной и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны. Говоря о контрнаступлении Украины, Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно «вернуть Крым».