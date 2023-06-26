Уоллес: ракеты Storm Shadow повлияли на ход военных действий на Украине

Ранее Уоллес считает, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что на самом деле в ближайшее время этого не произойдет. Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Уоллес сослался на сохраняющиеся разногласия между членами альянса. Он сказал, что НАТО, как и ЕС, не должно повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина.