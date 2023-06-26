Российские военные поблагодарили Порошенко за гуманитарную помощь

Российские военнослужащие поблагодарили экс-президента Украины Петра Порошенко за «предоставленную» гуманитарную помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По словам российских военных, два внедорожника везли гуманитарную помощь от бывшего президента военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но, как утверждают россияне, авто «свернули не туда», а их водители оказались в плену.

В результате российским военным достались два пикапа, два квадрокоптера, а также ручки, кепки и прочая брендированная продукция от Порошенко.

Они предложили экс-президенту баллотироваться в наместники палаточного лагеря во Львове по завершении специальной военной операции и пообещали поддержать его.

Ранее Минобороны России сообщило, что восемь украинских солдат сдались в плен на краснолиманском направлении. Еще один военнослужащий ВСУ попал в плен на купянском направлении.