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В ДНР заявили об изменившейся в пользу России ситуации на фронте

Ситуация на фронте на донецком направлении изменилась в пользу России с началом украинского контрнаступления. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

В ДНР заявили об изменившейся в пользу России ситуации на фронте
© РИА Новости

По его словам, ситуация изменила в пользу российских военных хотя бы потому, что недолгое время Киев потерял 13 тысяч человек без учета пропавших без вести, санитарных потерь и раненных.

«Надо понимать, что 13 тысяч за две-три недели — это чудовищная цифра», — добавил Гагин.

Он напомнил, что за все время войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек.

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