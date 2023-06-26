Лавров прокомментировал отказ США от санкций против ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Вашингтона от санкций в отношении ЧВК «Вагнер» говорит не о смене подхода, а зависит от того, в чем на данном этапе нуждается США. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Это просто лишнее подтверждение тому, что подход США зависит от того, что на данном конкретном этапе Соединенным Штатам нужно от того или иного внешнего игрока, будь то на международной арене в целом, либо в какой-то конкретной стране», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня предложил помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время. Также Лавров подтвердил информацию о том, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».