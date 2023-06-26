Лавров сообщил, что российские инструкторы продолжат работу в ЦАР
Несколько сотен российских военнослужащих, которые работают в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в качестве инструкторов, продолжат там свою работу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
"Правительства ЦАР и Мали имеют официальные контакты с нашим руководством, - отметил он. - По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в ЦАР в качестве инструкторов, и эта работа, конечно, же будет продолжена".