Науседа начал обсуждать с Германией и Францией размещение ПВО в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о начале обсуждений с Германией, Францией и Нидерландами о ротационном размещении систем ПВО в стране. Об этом сообщается на сайте президента.

Такое заявление Науседа сделал 26 июня после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На встрече обсуждалась подготовка к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Науседа подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе альянс должен продвинуться в реализации решений по сдерживанию, по укреплению обороны и утвердить «новые планы региональной обороны, которые имеют для нас экзистенциальное значение».

Ранее Науседа призвал срочно усилить восточный фланг НАТО из-за возможной передислокации ЧВК Вагнера в Белоруссию. Он подчеркнул, что планы ЧВК остаются «неясными».