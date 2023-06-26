В Минобороны РФ заявили, что в последние сутки ВСУ пытались наступать на трех направлениях - на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Об этом сообщается в очередной сводке министерства.

На Донецком направлении российские силы за сутки успешно отразили две атаки ВСУ. Потери ВСУ составили до 195 военных, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.

На Краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ - более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении были отражены четыре атаки ВСУ.

В Минобороны РФ сообщали, что 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Российские военные подчеркнули, что своих задач ВСУ не добились.