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Российские военные поразили миномет и гаубицу ВСУ под Херсоном

Российские военные группировки «Днепр» уничтожили 120-миллиметровый миномет гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя экстренных служб региона.

Российские военные поразили миномет и гаубицу ВСУ под Херсоном
© РИА Новости

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ», — рассказал он.

Уточняется, что около 20 солдат ВСУ больше не вернутся в строй, а 14 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Утверждается, что сработали российские средства ПВО.

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