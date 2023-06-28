Российские военные поразили миномет и гаубицу ВСУ под Херсоном

Российские военные группировки «Днепр» уничтожили 120-миллиметровый миномет гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя экстренных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ», — рассказал он.

Уточняется, что около 20 солдат ВСУ больше не вернутся в строй, а 14 получили ранения разной степени тяжести.