МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Времевского выступа

Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.