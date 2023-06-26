«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях», — говорится в сводке министерства о ходе военной операции.

24 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские Вооруженные силы начали контрнаступление на четырех направлениях. Как она утверждает, на всех направлениях «есть продвижение вперед». Ранее она заявляла, что главный удар у ВСУ еще впереди.