МО РФ: ВСУ продолжили наступать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях
Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наступать на нескольких направлениях.
«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях», — говорится в сводке министерства о ходе военной операции.
24 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские Вооруженные силы начали контрнаступление на четырех направлениях. Как она утверждает, на всех направлениях «есть продвижение вперед». Ранее она заявляла, что главный удар у ВСУ еще впереди.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление движется медленнее, чем ожидалось. По его словам, украинская армия «будет продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным».