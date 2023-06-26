Германия захотела на долгий срок разместить своих военных в Литве

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует направить в Литву четыре тысячи солдат Бундесвера для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам Писториуса, Германия готова разместить в Литве «мощную бригаду» на постоянной основе. Условием для этого он назвал создание необходимой инфраструктуры для размещения солдат и тренировочных баз.

Год назад правительство Германии пообещало сформировать боевую бригаду, которая будет защищать Литву в случае нападения. Однако споры о том, следует ли солдатам из этой бригады постоянно находиться в Литве, до сих пор ведутся. Литовское правительство «настойчиво требовало» постоянного размещения военных, отмечает Handelsblatt.

Издание подчеркивает, что правительство Германии долгое время неохотно комментировало требования Литвы, но в июне 2023-го решило продемонстрировать «четкую приверженность» своему обещанию.