Взятие украинского укрепрайона «Зверинец» позволит охватить населенный пункт Марьинка на юго-западе от Донецка и развивать дальнейшее наступление. Об открывающихся перспективах высказался Денис Пушилин.

© Lenta.ru

По его словам, укрепрайон представляет собой высоту в 211 метров, с которой украинские войска сдерживали продвижение российской армии. Но после его взятия можно развивать наступление в сторону поселка Победа, который находится на юге от Марьинки.

В поселке Марьинка, который в основном состоит из дач, находится крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины. Этот поселок российские войска штурмуют уже много месяцев.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось отбить атаки под Красногоровкой, Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским в Донецкой народной республике.