Германия захотела на долгий срок разместить своих военных в Литве

Германия хочет на долгий срок разместить в Литве своих военных. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, пишет агентство DPA в своем Twitter.

По данным оборонного ведомства, Германия намерена отправить в республику еще 4 тысячи солдат. На территорию Литвы такая «мощная бригада» должна быть прислана на долгосрочную перспективу.

В Минобороны отметили, что все эти солдаты будут помогать в создании в Литве необходимой инфраструктуры для пребывания там военных ФРГ. Кроме того, как утверждается, такой шаг важен для дальнейшего проведения учений на территории соседней страны.